İran'dan ABD'ye Uyarı: "Babu'l Mendeb Boğazı da Kapatılabilir"
(ANKARA) - İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırı tehditleri sürdürmesi halinde, Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceğini açıkladı.
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Direniş Cephesi'nin komuta merkezinin, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi değerlendirdiğini" belirtti.
Velayeti mesajında, "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır" ifadelerini kullandı.