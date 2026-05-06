İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "'Müzakere' kavramı, dayatma veya şantaj değil iyi niyet gerektirir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içinde olmamakla suçladı. ABD'nin İran'dan yanıt beklediği belirtilirken, Tahran yönetiminin ise önerilen bazı maddelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Sözcü, "'Müzakere' kavramı, en azından uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla gerçekten diyaloga girme yönünde samimi bir çabayı gerektirir. Bu aynı zamanda iyi niyeti de gerektirir. Yani 'müzakere', tartışma/çekişme değildir, ne 'dayatma', ne 'aldatma', ne 'şantaj' ne de 'zorlama'dır." ifadelerini kullandı.

ABD, İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor

ABD yönetiminin, İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülmüştü.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt beklediği iddia edilmişti.

İran basını, ABD medyasında yer alan ve Tahran-Washington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve Tahran yönetiminin, ABD'nin sunduğu ve "bazı kabul edilemez maddeler içeren" teklife henüz yanıt vermediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
