Ali Laricani: Liderimizin ve Halkımızın Kanının İntikamını Alacağız, Trump Bedelini Ödemeli ve Ödeyecek

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran'ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi. Laricani, "Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemelidir ya da bunu kendimiz yapmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını durmaksızın alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Laricani ayrıca, "Düşman bize bölgedeki üslerden saldırdığında karşılık veririz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve yerleşik politikamızdır. Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemelidir ya da bunu kendimiz yapmak zorunda kalacağız" dedi. Laricani'nin açıklamasının sabah saatlerinde komşu ülkelere yönelik saldırılar için özür dileyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sözlerine ilişkin bir değerlendirme olduğu düşünülüyor.

Kaynak: ANKA