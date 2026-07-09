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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalesinin boğazın yeniden açılma sürecini tehlikeye atacağını ve bölge ülkelerinin çıkarlarını riske sokacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD'nin geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin İran'a saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, "yabancı unsurların" bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hakkının olmadığı vurgulanarak, "ABD'nin terörist ordusunun maceracılıkları ve geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Ayrıca boğazdan yararlanan ülkelerin çıkarlarını ciddi biçimde tehlikeye atacaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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