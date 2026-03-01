İran'dan "Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz" açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını ifade etti.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi'nden de benzer bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuş, saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.