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İran Silahlı Kuvvetleri: Saldırılara karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri hedef alındı

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İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin güney bölgelerine yönelik saldırılarına karşılık olarak bölgedeki bazı ABD üslerini güçlü saldırılarla hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, saldırganlığın tekrarlanması halinde daha şiddetli ve kapsamlı saldırılar yapılacağı uyarısında bulunuldu.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahından, ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun, helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı ABD üsleri, güçlü saldırılarla hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki "belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı" saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirmişti. İran, ABD'nin saldırılarında 2 su deposu ve bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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