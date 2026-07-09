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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta merkezi ve Ürdün'deki hava üssünü 10 balistik füzeyle hedef aldığını duyurdu. Ürdün ordusu 8 füzeyi engelledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.

Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün 10 balistik füze ile hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.

Ürdün ordusu, İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirmişti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, füzelere müdahale edildiğini ve etkisiz hale getirildiklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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