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İran: ABD saldırıları ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdi

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve ateşkesi anlamsız hale getirdiğini belirterek meşru müdafaa hakkını saklı tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi.

ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi.

İran ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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