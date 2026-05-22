Tahran'dan, ABD'nin Lübnan'daki İran Büyükelçisini yaptırım listesine aldığı karara tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani ile bazı Lübnanlı siyasileri yaptırım listesine aldığı kararı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Şeybani'nin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Hazine Bakanlığının Şeybani ve Lübnanlı bazı siyasileri hedef alan yaptırım kararının kınandığı açıklamada, söz konusu kararın "Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı ve hukuki bir yönünün olmadığı" vurgulandı.

İran ve Lübnan'ın tarihi ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığına atıf yapılan açıklamada, ABD'nin Lübnanlı siyasilere yönelik yaptırım kararının, "Lübnan toplumunda ayrılık meydana getirme amacı" taşıdığı savunuldu.

Söz konusu yaptırım kararının, "ABD'nin İsrail ile birlikte Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini gösterdiği" vurgulandı.

ABD, Lübnan Parlamentosu üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanı Muhammed Feniş'in aralarında bulunduğu bazı milletvekili ve mensuplarının yanı sıra Emel Hareketinin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki ve Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin ile Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade ile birlikte İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi, Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine almıştı.