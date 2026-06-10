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İran basını: İran, helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir

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İran basını, helikopter düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD saldırısına kesin yanıt verileceğini duyurdu.

İran basını, İran'ın helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt vereceğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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