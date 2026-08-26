Haberler

İran: ABD'nin güç gösterisi sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını 'güç gösterisinin sona ermesi' olarak nitelendirdi ve geminin Tayland'a tatile gittiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, "güç gösterisinin sona ermesi olarak" değerlendirdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "gücünü göstermek" amacıyla USS Abraham Lincoln'ü bölgeye gönderdiğini ifade etti.

İranlı sözcü, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Aylar süren savaşın ardından - ve tek bir liman ziyareti olmaksızın 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra - şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland'a doğru yol alıyor. Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron."

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln bölgeden ayrılıyor

Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığı belirtilmişti.

Taylandlı bir yetkili ise ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'daki görevinin ardından Tayland'a uğrayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
125 milyon dolarlık süper yat Fethiye’de yakıt ikmali yaptı

Dudak uçuklatan yakıt ikmali: Deposu bir araba parasına doldu

Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Sen neymişsin be Ederson!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti