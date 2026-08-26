İran: ABD'nin güç gösterisi sona erdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, "güç gösterisinin sona ermesi olarak" değerlendirdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "gücünü göstermek" amacıyla USS Abraham Lincoln'ü bölgeye gönderdiğini ifade etti.

İranlı sözcü, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Aylar süren savaşın ardından - ve tek bir liman ziyareti olmaksızın 200 günden fazla zaman geçirdikten sonra - şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland'a doğru yol alıyor. Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron."

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln bölgeden ayrılıyor

Yaklaşık 250 gün görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

NBC News'in haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "uzun süreli görevinin ardından eve dönüş yolunda" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığı belirtilmişti.

Taylandlı bir yetkili ise ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'daki görevinin ardından Tayland'a uğrayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA