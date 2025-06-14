İran'dan ABD ile Nükleer Müzakerelere İlişkin Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail saldırıları sonrası ABD ile yapılması planlanan nükleer müzakerelerin anlamsız hale geldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İsrail saldırılarının yarın Umman'da yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, "Karşı taraf öyle bir şey yaptı ki müzakere ve diyalog anlamsız hale geldi." dedi.

Sözcü Bekayi, ABD'nin bir taraftan belirli bir konuda uzlaşı sağlamak için müzakere ve diyalog çağrısı yapıp diğer taraftan İsrail'e İran'ın toprak bütünlüğüne saldırmasına izin vermesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

İsrail'in ABD'nin yeşil ışığı olmadan İran'a saldırmayacağını dile getiren Bekayi, İsrail'in hukuka aykırı eyleminden Washington yönetimini sorumlu tuttu.

Müzakerelerin geleceğiyle ilgili pazar günü bir karar alınacağını ifade eden İranlı Sözcü şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin her zaman en büyük arzusu, Batı ülkelerini bölgedeki çatışmalara ve sıkıntılara sürüklemek olmuştur. Görünüşe göre bu kez de başarılı olmuş ve bu maceracı tutumuyla diplomatik süreci etkisi altına almıştır. Bu durum aslında, ABD politika yapıcılarının bu rejimin güçlü etkisi ve nüfuzu altında olduğunu göstermektedir."

İran ile ABD arasında, bir süre gerçekleştirilemeyen dolaylı nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yarın yeniden başlayacağı açıklanmıştı.