İran: ABD'nin müzakerelerle ilgili son sunduğu teklifle ilgili incelemeleri sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden müzakere sürecinin incelemelerinin sürdüğünü ve sonuçlandığında açıklanacağını bildirdi. Ayrıca, olası saldırılara karşı ordunun hazır olduğunu vurguladı.

Bekayi, İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Müzakere sürecinde ABD'nin İran'a ilettiği teklif hakkında, "İncelemeler devam etmektedir. Bir sonuca ulaşıldığımızda ilan edeceğiz." diyen Bekayi, ülkesine yönelik olası bir saldırıya karşı İran ordusunun hazır durumda olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca ABD'nin dün İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Benderabbas kentine yönelik düzenliği saldırıyla ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
