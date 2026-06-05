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İran ordusu, Umman Denizi'nde ABD destroyerlerine füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunduklarını bildirdi

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İran ordusu, Umman Denizi'nde ABD donanmasının ticari gemilere saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla uyarı atışı yaptı. ABD destroyerlerinin bölgeden çekildiği bildirildi.

İran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile uyarıda bulunduklarını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Ordusu Halklar İlişkiler Birimi, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD donanmasının "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı" yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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