İran'ın Güneyinde Sel Felaketi: En Az 8 Ölü

TAHRAN, 22 Aralık (Xinhua) -- İran'ın güney bölgesini geçen hafta vuran sel felaketi sonucu 1'i kurtarma görevlisi olmak üzere en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, pazar günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 15 Aralık'tan bu yana şiddetli yağmur ve kar yağışından etkilenen 25 eyalette 42.112 kişiye kurtarma, yardım ve destek hizmetleri sağladığını belirtti.

Bu süre zarfında Fars, Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, İran Kızılayı'na bağlı bir kurtarma görevlisi de ülkenin güneyindeki Fars eyaletinin Jahrom kentinde selden etkilenen insanları kurtarırken hayatını kaybetti.

Seller, İran'da on yılların en kötüsü olan aylar süren şiddetli kuraklığın ardından yaşandı. Kuraklık, toprağın suyu etkili bir şekilde emmesini engellemesine neden olmuştu.