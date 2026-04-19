ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 20 yolcu uçağı ciddi hasar gördü

İran Havayolları Şirketleri Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, ABD ve İsrail'in ülkeye saldırılarında 20 yolcu uçağının ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre, Samani, savaş sırasında hasar alan yolcu uçaklarına dair bilgilendirmede bulundu.

Samani, bazı basın yayın organlarında çıkan "Saldırılarda 40 ila 60 uçağın zarar gördüğü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve en fazla 20 yolcu uçağının ciddi şekilde hasar aldığını söyledi.

Ülke genelinde havalimanı kapasitesinin yüzde 95'nin saldırılardan etkilenmediğini savunan Samani, "Ülkede bulunan 250 ila 300 yolcu uçağının 150'si kullanılmaktaydı. Kalan kısmı teknik nedenlerden dolayı yerde bekletiliyordu. Hasar gören uçaklar çıkarıldığında hali hazırda aktif 130 uçağımız bulunmaktadır." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.