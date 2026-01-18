Batı Medyası: "İranlı Yetkili, Ülkedeki Protestolarda Ölümlerin En Az 5 Bin Olduğunu Söyledi"

(ANKARA) - İranlı bir yetkili, "ülkede süren protestolarda en az 5 bin kişinin öldüğünün doğrulandığını, bunların yaklaşık 500'ünün güvenlik görevlisi olduğunu, şiddetin özellikle kuzeybatıdaki Kürt bölgelerinde yoğunlaştığını" ifade etti.

Batı medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen İranlı bir yetkili, "İran'daki protestolarda en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, bunlar arasında yaklaşık 500 güvenlik görevlisinin de bulunduğunu" söyledi. Yetkili, "masum İranlıların" öldürülmesinden "teröristler ve silahlı yağmacıları" sorumlu tuttu.

Yetkili, en şiddetli çatışmaların ve en yüksek can kayıplarının, İran'ın kuzeybatısındaki Kürt bölgelerinde meydana geldiğini belirtti. Yetkili, "nihai can kaybı sayısının keskin biçimde artmasının beklenmediğini" ifade ederek, sokaklara çıkanlara "İsrail ve yurt dışındaki silahlı grupların" destek verdiğini ve onları donattığını öne sürdü.

ABD merkezli insan hakları grubu HRANA ise dün yaptığı açıklamada, protestolarda hükümet güçlerinin sert müdahaleleri karşısında ölenlerin sayısının 3 bin 308'e ulaştığını, 4 bin 382 vakanın ise inceleme altında olduğunu bildirdi. Grup, ayrıca 24 binden fazla gözaltının teyit edildiğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in Tahran ziyareti

Öte yandan İran Devlet Haber Ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'ı ziyaret ediyor.

Hüseyin, ilk olarak İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşecek, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından da kabul edilecek. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre Tahran-Bağdat ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler gündemin en üst sıralarında yer alıyor.