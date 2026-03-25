UAEA: İran, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne bir füze isabet ettiğini bildirdi. Olayda herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığı açıklandı. UAEA Başkanı, nükleer güvenlik için itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın, bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiği aktarıldı.

İran'ın açıklamasına göre santralde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve personelden yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ifadelerine yer verildi.

Grossi, "çatışma" sırasında nükleer güvenlik risklerini önlemek için azami itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, bugün akşam saatlerinde, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
