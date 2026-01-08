Haberler

İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler alevlendi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda can kaybı 28'e yükseldi. 34 eylemci ve 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Toplam 2 bin 217 kişi gözaltına alınırken, mermi isabet etmesi sonucu binden fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLERDE CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 11 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 4 kişi hayatını kaybetti. Binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

2 BİN 217 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülke genelinde toplam 348 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 217 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 10'uncu güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 36'ya gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 76'ya yükseldiğini duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
