İran'da yurt dışındaki muhalif medya kuruluşlarıyla irtibatlı oldukları gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı
İran'ın Huzistan eyaletinde, yurt dışındaki muhalif medya kuruluşları ile bağlantılı olduğu belirtilen 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, sahadan elde ettikleri bilgileri bu medya kuruluşlarına ilettikleri ifade edildi.
İran basınında, Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "yurt dışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, sahadan elde edilen görsel bilgileri bu kuruluşlara gönderdikleri belirlenen 22 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.
Gözaltına alınanların, yolladıkları görseller vasıtasıyla "İran halkına karşı oluşturulan psikolojik savaşın bir parçası oldukları" savunuldu.