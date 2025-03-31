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İran'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 14 Ölü, 46 Yaralı

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İran'ın Kirman eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı. Kazanın yerel saatle 17.17'de gerçekleştiği bildirildi. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

TAHRAN, 31 Mart (Xinhua) -- İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir yolcu otobüsünün şehirler arası yolda devrilmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre Kirman Eyaleti Acil Sağlık Hizmetler Merkezi Başkanı Muhammed Saberi, kazanın pazar günü yerel saatle 17.17'de Kirman eyalet merkezinden Raver ilçesine giden karayolunda seyir halindeki otobüsün devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yaralıların tamamının hastaneye kaldırıldığını ve 5'inin durumunun ağır olduğunu belirten Saberi, kaza nedeninin ilerleyen saatlerde açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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