Haberler

İran'da tutuklu bulunan Japon gazeteci kefaletle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Japon kamu yayıncısı NHK'nin Tahran temsilcisinin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Japon kamu yayıncısı NHK'nin Tahran temsilcisinin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ismi açıklanmayan Japon gazetecinin dün serbest kaldığını teyit etti.

Kihara, kefaletle serbest bırakılmasının ardından gazetecinin, Japonya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

"Casuslukla suçlanan" gazetecinin hakkındaki suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmezken, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ayrıca, Tokyo yönetimi, serbest bırakılan gazetecinin bir an önce Japonya'ya dönmesine izin verilmesi için Tahran makamları nezdinde diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, aynı dönemde tutuklanan bir başka Japonya vatandaşı da serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüştü.

Söz konusu krizin çözümü için Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşerek vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...