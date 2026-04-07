İran'da Trump'ın Tehditleri Sonrası Protestolar: Kritik Altyapı Tesislerinde İnsanlar Koruma Zincirleri Oluşturdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santralleri ve köprüleri hedef alabileceğine dair açıklamalarından sonra İran'da çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi. Vatandaşlar, kritik altyapıları korumak amacıyla insan zincirleri oluşturdu.

(ANKARA) - İran'da, "ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santralleri ve köprüleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalarının ardından, İranlı vatandaşlar bugün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde kritik altyapı noktalarında insan zincirleri oluşturuldu.

Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı haberlerde, özellikle enerji tesisleri ve köprüler çevresinde toplanan binlerce kişinin, olası saldırılara karşı bu alanları korumak amacıyla insan zincirleri oluşturduğu ifade edildi. İranlıların, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik çağrısı ve aksi durumda "geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğabileceğine" ilişkin tehditlerinin ardından protesto eylemlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

İran'ın Ahvaz kentinde İran bayrakları taşıyan kalabalıkların bir köprü üzerinde toplandığı görüldü. Fars Eyaleti'ndeki bir enerji santralinde de benzer şekilde grupların bir araya geldiği aktarıldı. Ayrıca Buşehr'de bulunan nükleer enerji santrali çevresinde de geniş katılımlı bir gösteri düzenlendiği bildirildi. Kazerun'da da bir enerji santrali önünde benzer eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan ABD merkezli yayın organı Fox News, gösterilere ilişkin görüntüler yayımlayarak, "İran yönetiminin gençleri ve çocukları da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiğini ve çocuklardan koruma kalkanı yaptıklarını" iddia etti. Fox news, "söz konusu durumun uluslararası hukuka aykırı olabileceğini" öne sürdü.

Kaynak: ANKA
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor