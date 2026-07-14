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İran'da iki DEAŞ üyesi idam edildi

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İran'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan idamla yargılanan iki kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan idamla yargılanan iki kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, sabah idam edilen kişilerin DEAŞ mensubu olduğu ve ülkeye karşı silahlı eylem suçundan idama mahkum edildiği ifade edildi.

Söz konusu kişilerin Suriye ve Irak yapılanmasının dağılmasından sonra İran'a sızdığı, "operasyon için" hücre kurduğu, taraftar toplamaya çalıştığı ancak herhangi bir eylemde bulunmadan yakalandığı belirtildi.

İdam cezasının İran Yargıtayınca onandığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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