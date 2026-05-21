İran'da, "terör eylemi" ile suçlanan iki kişi idam edildi

İran'da, rejim karşıtı gruplara üyelik ve silahlı eylem dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla idama mahkum edilen iki kişinin cezasının, bu sabah erken saatlerde infaz edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, "terör örgütüne üyelik, ülkenin güvenliğini bozma amacıyla grup oluşturmak, suç örgütü kurarak silahlı ayaklanmada bulunma, terör örgütünün amaçları doğrultusunda suikast girişiminde bulunma" ile suçlanan Ramin Zele ile Kerim Marufpur'un cezasının infaz edildiğini duyurdu.

Sanıkların İran Yüksek Mahkemesine itirazda bulunduğu ancak itirazın reddedilerek cezanın onandığı kaydedildi.

Zele ile Marufpur'un yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sabah idam edildiği aktarıldı.