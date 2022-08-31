İran'da Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı (1)
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Kİranlı kadın taraftarlardan detaylar İranlı kadın taraftarlar ile röportaj Kadın taraftarlardan detaylar TAHRAN (AA)İ - ran'da en çok taraftara sahip takımlardan Perspolis futbol takımı Başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda kadın taraftarlarıyla buluştu.
Kİranlı kadın taraftarlardan detaylar
İranlı kadın taraftarlar ile röportaj
Kadın taraftarlardan detaylar TAHRAN (AA)İ - ran'da en çok taraftara sahip takımlardan Perspolis futbol takımı Başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda kadın taraftarlarıyla buluştu. Azadi Stadyumu'nda Perspolis ile Sanat Naft Abadan arasındaki mücadeleyi izlemek üzere tribünlerde kadınlara 500 bilet ayrıldığı bildirildi. Perspolis kadın taraftarlar, takımlarına destek olmak için mücadelenin oynanacağı stadyuma akın etti.