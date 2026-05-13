İran'da "Starlink üzerinden hassas bilgileri düşman ağlara" ilettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı

İran'ın Tahran kentinde, Starlink iletişim ekipmanları kullanarak hassas bilgileri düşman ağlara ilettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, şüpheli hareketlilik üzerine vatandaş ihbarları sonucunda gerçekleştirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Tahran Polis Teşkilatı'nın konuya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Açıklamaya göre, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hedef noktalarla ilgili bilgileri düşman ağlara gönderdiği tespit edilen bir kişi başkent Tahran'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin başkent Tahran'ın Çitgar bölgesindeki bir konutta kaldığı ifade edildi.

Operasyonun, bölgede şüpheli hareketlilik olduğuna ilişkin vatandaş ihbarları üzerine başlatıldığı ve şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda çeşitli iletişim ekipmanları ile bir adet Starlink uydu alıcısının ele geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu kişinin bu ekipmanları "bilgi toplamak ve ülke dışına iletmek amacıyla kullandığını itiraf ettiği" iddia edildi.

Polis açıklamasında, "Düşman ağlarıyla işbirliği yapan ve ülkenin güvenliğini tehdit eden şahıslar yakından istihbarat gözetimi altındadır ve kanunlara göre işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
