İran’da son protestolarda 4 polisin öldürülmesine karıştığı iddiasıyla 2 kişi idam edildi

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TAHRAN (AA) – İran'ın İsfahan eyaletinde son protestolarda 4 polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezası infaz edildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı konuya ilişkin habere yer verdi.

Buna göre, İsfahan'da şiddet eylemlerine dahil olmak ve 4 polisin öldürülmesi olayına karışmak suçundan idama mahkum edilen Alireza Sepahi ile Alireza Reisi'nin cezası infaz edildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşısı'nda esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerce olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şimdiye kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösteriler sırasında 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA