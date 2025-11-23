Haberler

İran'da Son 58 Yılın En Az Yağış Alan Sonbaharı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, bu sonbaharın son 58 yılın en az yağış alan dönemi olduğunu açıkladı. Yağışlar, uzun dönem ortalamasına göre yüzde 81 azaldı ve barajlardaki su seviyesi yüzde 32'ye düştü.

İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, ülkede bu sonbaharın, son 58 yılın en az yağış alan dönemi olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kasımzade, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımzade, "Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi rekorunu kırdı. Yağışlar, uzun dönem ortalamasına göre yüzde 81 azaldı. Barajlardaki su seviyesi yüzde 32'ye düştü." dedi.

Başkent Tahran dahil 15 eyalette yağışın 1 milimetrenin altında olduğunu kaydeden İranlı yetkili, özellikle Tahran, İsfahan, Horasan-ı Razavi, Kum, Hürmüzgan, Merkezi, Zencan ve Kirman eyaletlerindeki barajlarda durumun kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.