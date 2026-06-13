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İran devlet televizyonu: Sirik Limanı'nda patlama sesi duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik Limanı'nda duyulan patlama sesinin, Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ihlali yapan gemilere yaptığı uyarı atışlarından kaynaklandığı açıklandı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik Limanı'nda patlama sesi duyulduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Sirik Limanı bölgesinde patlama sesi duyuldu.

Haberde, Hürmüzgan eyaletinde ismi açıklanmayan bir yetkilinin, patlama sesinin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda geçiş ihlali yapan gemilere karşı yaptığı uyarı atışlarından kaynaklandığını söylediği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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