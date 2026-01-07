Haberler

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki silahlı saldırıda bir polis öldürüldü

Güncelleme:
İranşehr ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesindeki silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, İranşehr Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İranşehr emniyet teşkilatında çalışan polis memuru Mahmud Hakikat, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
