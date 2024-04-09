İran'da silahlı saldırı: 5 polis öldü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki silahlı saldırıda, en az 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıyı üstlenen terör örgütü Ceyşul Adl olarak açıklandı.

İRAN'DA POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki silahlı saldırıda, en az 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Merhameti, Sib-Suran ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

5 POLİS ÖLDÜ

Devriye görevindeki polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini dile getiren Merhameti, olayda 5 polisin öldüğünü ve 1 polisin de yaralandığını söyledi. Merhameti saldırıyı ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşul Adl'in üstlendiğini kaydetti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 GÜVENLİK PERSONELİ CAN VERMİŞTİ

Aynı eyalette, 4 Nisan Perşembe günü, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 15 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, saldırıyı Ceyşul Adl üstlenmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ CEYŞUL ADL

"Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne süren "Ceyşul Adl", İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.