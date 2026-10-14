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İran'da silahlı eylem ve düşman medyayla işbirliği iddiasıyla bir kişi idam edildi

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İran'da, ABD saldırıları ve Tahran'ın misillemesiyle başlayan savaşta silahlı eylem ve düşman medyayla işbirliği suçlamasıyla bir kişi idam edildi. Kişinin 25 Mart'ta 2 kişinin yaralandığı saldırıya karıştığı, temyiz başvurusu reddedilerek cezanın infaz edildiği belirtildi.

İran'da, ABD'nin şubat ayında başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemesiyle başlayan savaş sırasında "silahlı eylemlerde bulunduğu" ve "düşman medya ile işbirliği yaptığı" suçlamasıyla yargılanan bir kişinin idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Ali Sina Mustafavi bu sabah idam edildi.

Haberde, Mustafavi'nin çatışma sürecinde Kirman eyaletinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve 25 Mart'ta 2 kişinin yaralandığı saldırıya karıştığı aktarıldı.

Devrik lider Şah Muhammed Rıza Pehlevi ailesini desteklediği ileri sürülen Mustafavi'nin 21 Nisan'da da nöbetçi askerlere ve güzergahtan geçen bir konvoya ateş açarak çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede; "düşman medya" olarak nitelendirilen ve yurt dışından Farsça yayın yapan kuruluşlara, saldırılarda vurulan bölgelerin görüntülerini aktardığının tespit edildiği savunulan haberde, Mustafavi'nin yakalandığı adreste bir keskin nişancı tüfeğinin de ele geçirildiği belirtildi.

Haberde, Mustafavi'nin yargılandığı mahkemece idam cezasına çarptırıldığı, temyiz başvurusunun Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi ve cezanın kesinleşmesinin ardından infazın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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