İran'da sel nedeniyle 3 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi öldü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Kohgiluye-Buyer Ahmed Acil Olaylar ve Tıbbi Acil Hizmetler Merkezi Başkanı Perviz Gaffarferd, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gaffarferd, "Kohgiluye ilçesine bağlı Dehdeşt'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Serperi köyünde Lebek Deresi'nin taşması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili, bir kişinin aracıyla dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak boğulduğunu, onu kurtarmak isteyen iki kişinin de şiddetli akıntı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.