İran'da sel nedeniyle 3 kişi öldü
İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen selde üç kişi yaşamını yitirdi. Olay, Lebek Deresi'nin taşması nedeniyle gerçekleşti.
İran'ın güneydoğusundaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi öldü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Kohgiluye-Buyer Ahmed Acil Olaylar ve Tıbbi Acil Hizmetler Merkezi Başkanı Perviz Gaffarferd, konuya ilişkin bilgi verdi.
Gaffarferd, "Kohgiluye ilçesine bağlı Dehdeşt'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Serperi köyünde Lebek Deresi'nin taşması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.
İranlı yetkili, bir kişinin aracıyla dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak boğulduğunu, onu kurtarmak isteyen iki kişinin de şiddetli akıntı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.