İran'da sel nedeniyle 3 kişi öldü

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen selde üç kişi yaşamını yitirdi. Olay, Lebek Deresi'nin taşması nedeniyle gerçekleşti.

İran'ın güneydoğusundaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi öldü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Kohgiluye-Buyer Ahmed Acil Olaylar ve Tıbbi Acil Hizmetler Merkezi Başkanı Perviz Gaffarferd, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gaffarferd, "Kohgiluye ilçesine bağlı Dehdeşt'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Serperi köyünde Lebek Deresi'nin taşması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili, bir kişinin aracıyla dereden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak boğulduğunu, onu kurtarmak isteyen iki kişinin de şiddetli akıntı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
