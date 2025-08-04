İran'da Savunma Konseyi Kurulmasına Onay

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında yeni bir savunma konseyinin kurulmasını onayladı. Konsey, İran'ın savunma planlarını gözden geçirip silahlı kuvvetlerin yeteneklerini geliştirecek.

TAHRAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında bir savunma konseyinin kurulmasını onayladı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nour News Haber Ajansı'nın haberine göre kurulması pazar günü onaylanan savunma konseyi, "savunma planlarını merkezi şekilde gözden geçirmek ve İran silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini geliştirmekten" sorumlu olacak.

Konsey, İran hükümetinin yürütme, yargı ve yasama organlarının başkanları ile silahlı kuvvetlerin komutanları ve bazı bakanlıkların temsilcilerinden oluşacak.

Nour News Haber Ajansı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerekli zemin hazırlandıktan ve yapısal reformlar tamamlandıktan sonra, İran'daki bazı üst düzey güvenlik kurumlarında yakın zamanda değişiklik yapılma ihtimali artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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