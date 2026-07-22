İran'da 40 günlük savaş süresince evlilikler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azaldı

İsrail saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan 40 günlük savaş sürecinde evlilik sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 51 azaldığı belirtildi.

İran Meclisi Araştırma Merkezinin raporuna göre, ülkede 2025 yılı mart ayında 34 bin 197 evlilik gerçekleşirken bu rakam 2026 mart ayında 16 bin 535'e geriledi.

Aynı şekilde 2026 nisan ayında gerçekleşen evlilik sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azaldı.

Nisan 2025'te İran'da 55 bin 26 evlilik yapılırken Nisan 2026'da bu rakam 51 bin 474'e düştü.

Buna göre, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan 40 günlük savaş sırasında (Ramazan ayının da etkisiyle) ülkedeki evlilik sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azaldı.