İran'da Can Kaybı 800'e Yaklaştı

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ülkede ölenlerin sayısı 787'ye, yaralı sayısı ise 750'ye ulaştı. 28 Şubat'tan bu yana askeri tesisler ve stratejik altyapılara yönelik saldırılar gerçekleştirildi.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, stratejik noktalara düzenlenen saldırılarda İran'da ölenlerin sayısının 787'ye yükseldiği, 750 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Kızılayı ve yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, İran'da ölenlerin sayısı 787'ye yükseldi, saldırılarda yaklaşık 750 kişi yaralandı.

Resmi açıklamalara göre, 28 Şubat'tan bu yana ülke genelindeki 24 eyaletteki askeri tesisler ve stratejik altyapılar hedef alındı. Başkent Tahran ile İsfahan ve Şiraz gibi büyük şehirlerde lojistik merkezlerde ağır hasar meydana geldi.

Kaynak: ANKA
