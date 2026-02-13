Haberler

İran'da gözaltına alınan reformist siyasetçi serbest bırakıldı


İran'da gözaltına alınan Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, kefaletle serbest bırakıldı. Mansuri, anayasaya aykırı tutum gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Önceki gün gözaltından çıkan diğer bazı reformist siyasetçiler de serbest bırakıldı.

İran'da kısa süre önce gözaltına alınan reformist siyasetçilerden Azer Mansuri'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Cameran internet sitesinin haberine göre Reform Cephesi Başkanı Mansuri, kefaletle serbest bırakıldı.

Reform Cephesi Başkanı Mansuri, bazı reformcu siyasetçilerle birlikte "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ve İbrahim Asgarzade ise dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
