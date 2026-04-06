İran'da, silah çalmak için askeri tesise saldırmakla suçlanan bir kişi idam edildi

Güncelleme:
İran'da aralık ayındaki protestolar sırasında askeri tesislere saldırdığı iddiasıyla idama mahkum edilen Ali Fehim'in cezası infaz edildi. Yargılama süreci ve protestolar sırasında yaşananlar detaylandırıldı.

İran'da aralık ayındaki protestolar sırasında "silah ve mühimmat çalmak amacıyla askeri tesislere girmek ve kamu mallarını tahrip edip yakmak" iddiasıyla yargılanarak idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, Ali Fehim adlı mahkumun, "düşman terörist unsurlardan biri olup gösteriler sırasında bir askeri tesise girip içerideki silahları ele geçirmeye çalıştığı" aktarıldı.

Haberde, "8 Dey 1404 (28 Aralık 2025) akşamı, bir grup düşman unsuru, silah elde etme amacıyla Tahran'da askeri bir tesise saldırdı. Tesisi tahrip edip ateşe verirken, cephaneliğe girmeye çalıştılar, ancak bu konuda başarısız oldular. Sonunda binada başlattıkları yangında yakalandılar ve çatıya kaçtıktan sonra tutuklandılar." ifadelerine yer verildi.

Saldırganlardan Ali Fehim, Emir Hüseyin Hatemi, Muhammed Emin Bigleri ve Şahin Vahidperest adlı kişilerin Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı tarafından tutuklandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede ölüm cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Fehim hakkındaki cezanın sabah infaz edildiği belirtildi.

Aynı davada idama çarptırılan Muhammed Emin Bigleri ve Şahin Vahidperest adlı mahkumların cezası dün infaz edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
