İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçlerine saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde devriye görevi yapan polislere açılan ateş sonucu 3 polis hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışmalar başlatıldı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun