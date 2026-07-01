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İran'ın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis öldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru, ABD-İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldü. Bölgede son günlerde benzer saldırılar artmış durumda.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan'da bir polis memuru evinden görev yerine gittiği sırada ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırıda söz konusu polis memuru yaşamını yitirdi.

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde dün emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetmişti.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde de dün ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir terör örgütünün sivil bir araca saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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