İran'da polis memuru başörtüsü kuralına uymayan kadına şiddet uyguladı

İran'da bir polis memurunun zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle bir kadına fiziki şiddette bulunduğuna dair görüntüler tepki toplarken Polis Teşkilatı, söz konusu polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan ancak ne zaman veya nerede çekildiği anlaşılamayan görüntülerde, polis memurunun bir kadına 3 kez tokat atarak zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

Olaya tepkilerin ardından Polis Teşkilatı yaptığı yazılı açıklamada, görüntülerin doğruluğunu teyit etti.

Kadına fiziki şiddet uygulayan polis memurunun davranışının "ahlaki değerlerden uzak" olarak nitelendirildiği açıklamada, " Memur, ahlaki değerlerden uzak davranışlarını gösteren videonun yayınlanmasının ardından açığa alınarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunuldu.

İran'ın başkenti Tahran'da son haftalarda başörtüsü denetimlerine yeniden başlandığı görülüyor. İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, denetimlere Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının talebiyle başladıklarını belirtmişti.