Haberler

İran'da güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesi girişinde polis kontrol noktasına düzenlenen silah saldırıda 3 güvenlik görevlisi ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesi girişinde güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir sivil hayatını kaybetti.

Olaya dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
title