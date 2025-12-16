İran'da güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi ve 1 sivil hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna göre, Kirman eyaletine bağlı Fehrec ilçesi girişinde güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir sivil hayatını kaybetti.
Olaya dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel