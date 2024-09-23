İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!

İran'ın Simnan eyaletindeki bir petrol tesisinde meydana gelen kazanın patlamalara neden olduğu, çıkan yangında 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Simnan eyaletine bağlı Germsar kentindeki petrol tesisinde meydana gelen kaza 3 patlamaya neden oldu. Patlamalardan sonra çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

PATLAMA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Kazanın neden meydana geldiğinin bilgisi ise verilmedi. Simnan'a bağlı Germsar kenti, başkent Tahran'ın 120 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.