Üye Girişi
Haberler

İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!

İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da bulunan petrol tesisinde art arda üç patlama meydana geldi. Patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kaynağı henüz bilinmeyen yangında 2 kişi ağır yaralandı.

İran'ın Simnan eyaletindeki bir petrol tesisinde meydana gelen kazanın patlamalara neden olduğu, çıkan yangında 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Simnan eyaletine bağlı Germsar kentindeki petrol tesisinde meydana gelen kaza 3 patlamaya neden oldu. Patlamalardan sonra çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

PATLAMA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Kazanın neden meydana geldiğinin bilgisi ise verilmedi. Simnan'a bağlı Germsar kenti, başkent Tahran'ın 120 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

İtfaiye tahran İran

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Gaziantep TS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı? Ali Koç istifa edecek mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });