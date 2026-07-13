İran Medyası: Güneydeki Liman Kentlerinde Patlama Sesleri Duyuldu

TAHRAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin kıyı kentleri Sirik, Bender Abbas ve Cask'ta pazartesi günü erken saatlerde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu Press TV'nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı haberde, eyalet valiliğinin ilk açıklamalarına göre Sirik yakınlarındaki bir telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtildi. Söz konusu kule daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.

An itibarıyla herhangi bir sivil can kaybı bildirilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da patlamaların hemen ardından X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçen sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amacıyla" İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurdu.

ABD ve İran, haziran ortasında imzaladıkları mutabakat zaptına rağmen, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine pazar günü karşılıklı saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: Xinhua