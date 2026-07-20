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İran Medyası: Ülkenin Birçok Bölgesinde Patlama Sesleri Duyuldu

İran Medyası: Ülkenin Birçok Bölgesinde Patlama Sesleri Duyuldu
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İran'ın güneybatısındaki Mahşehr, Bender İmam Humeyni ve güneydeki Sirik liman kentlerinde patlamalar meydana geldi; güneydoğudaki Konarak'ta hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devlet televizyonuna göre ABD, kuzeybatıdaki Tebriz'i hedef aldı.

TAHRAN, 20 Temmuz (Xinhua) -- İran'da birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran medyasında pazartesi günü yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentlerinde ve güneyindeki liman kenti Sirik'te birden fazla patlama bildirilirken, güneydoğudaki Konarak limanında ise hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran devlet televizyonu Press TV'nin bildirdiğine göre ABD ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz'i hedef aldı.

Kaynak: Xinhua
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