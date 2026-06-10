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İran basını: Sirik kenti ile Cask ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Sirik kenti, Cask ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nda bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a saldırı başlattığı bildirildi.

İran'ın Sirik kenti ile Cask ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Sirik kentindeki Sirik Limanı ile Cask Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentindeki liman çevresinde ve Cask Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Keşm Adası'nda patlamaların meydana geldiğini ve "düşman kuvvetlerinin" bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. ???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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