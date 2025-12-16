İran'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 13 Ölü, 13 Yaralı
İran'ın İsfahan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay, şehirlerarası yolda gerçekleşti ve yetkililer soruşturma başlattı.
TAHRAN, 16 Aralık (Xinhua) -- İran'ın orta kesimindeki İsfahan eyaletinde bir otobüsün şehirlerarası yolda devrilmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kaza pazartesi günü yerel saatle 22: 11'de eyaletin başkenti İsfahan'dan Natanz kentine giden otoyolda meydana geldi.
Yetkililer, kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini ve tüm yaralıların yakındaki sağlık merkezlerine nakledildiğini belirtti.
Görgü tanıkları otobüsün yoldan çıkarak karşı şeride geçtiğini ve devrildiğini söyledi.
Polis kazanın nedenini araştırıyor.