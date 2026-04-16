Haberler

İran'da okullar uzaktan eğitime geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, 21 Nisan'dan itibaren tüm okulların uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu. Tüm eğitim seviyelerini kapsayan bu kararın gerekçesi henüz açıklanmadı.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkesindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Ferhadi, okulların uzaktan eğitime geçmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Sözcü Ferhadi, ülke genelindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir bilgilendirmeye kadar uzaktan eğitime geçeceğini ve uzaktan eğitim için gerekli tüm şartların sağlandığını duyurdu.

Bu kararın, ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağını belirten Ferhadi, kararın gerekçesine dair detaylı açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Evli kadından ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu

ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı