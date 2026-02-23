Haberler

İran'da bazı üniversitelerdeki yönetim karşıtı gösteriler üçüncü gününde sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Tahran ve İsfahan kentlerindeki üniversitelerde yönetim karşıtı gösteriler düzenlenirken, Mecliste Bilim Bakanı Hüseyin Simai Sarraf hakkında gensoru önergesi gündeme geldi. Öğrenci protestolarının ardında hükümetin politikaları olduğu iddia ediliyor.

İran'ın Tahran ve İsfahan kentlerindeki bazı üniversitelerde öğrenciler yönetim karşıtı gösteriler düzenlerken, Mecliste üniversitelerden sorumlu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf hakkında gensoru gündeme getirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran'daki "Bilim ve Kültür", "Emir Kebir", "Tahran", "Sanatı Şerif" ile İsfahan'daki "Sanati İsfahan" üniversitelerinde gösteriler düzenlendi.

Öğrencilerin yönetim karşıtı sloganlar attığı gösterilerde, yer yer karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Tahran Milletvekilinden üniversitelerden sorumlu Bilim Bakanı'na "gensoru" tehdidi

Öte yandan, üniversitelerde öğrenci protestolarının sürmesi üzerine Tahran Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti, üniversitelerden sorumlu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf'ı gensoru ile tehdit etti.

İran Meclisinde söz alan Sabiti, bazı üniversitelerde "yönetim karşıtı sloganların atıldığı ve İran bayrağının yakıldığı" olayları hükümetin yanlış politikalarına bağlayarak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bakan Sarraf'ı "nüfuz akımlarına karşı müsamahakar davranmakla" suçladı.

Sabiti, mevcut durumun sona erdirilmemesi halinde Mecliste Bakan Sarraf hakkında azil sürecini başlatacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

Galatasaray'a bir kez daha yenilirse felaketi yaşayacak
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda