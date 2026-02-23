İran'da bazı üniversitelerdeki yönetim karşıtı gösteriler üçüncü gününde sürüyor

İran'ın Tahran ve İsfahan kentlerindeki bazı üniversitelerde öğrenciler yönetim karşıtı gösteriler düzenlerken, Mecliste üniversitelerden sorumlu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf hakkında gensoru gündeme getirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran'daki "Bilim ve Kültür", "Emir Kebir", "Tahran", "Sanatı Şerif" ile İsfahan'daki "Sanati İsfahan" üniversitelerinde gösteriler düzenlendi.

Öğrencilerin yönetim karşıtı sloganlar attığı gösterilerde, yer yer karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Tahran Milletvekilinden üniversitelerden sorumlu Bilim Bakanı'na "gensoru" tehdidi

Öte yandan, üniversitelerde öğrenci protestolarının sürmesi üzerine Tahran Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti, üniversitelerden sorumlu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf'ı gensoru ile tehdit etti.

İran Meclisinde söz alan Sabiti, bazı üniversitelerde "yönetim karşıtı sloganların atıldığı ve İran bayrağının yakıldığı" olayları hükümetin yanlış politikalarına bağlayarak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bakan Sarraf'ı "nüfuz akımlarına karşı müsamahakar davranmakla" suçladı.

Sabiti, mevcut durumun sona erdirilmemesi halinde Mecliste Bakan Sarraf hakkında azil sürecini başlatacaklarını belirtti.